Южно-Сахалинск, 15 января, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа, назначив ему наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Виталий Тимкив/РИА Новости

В суде было установлено, что 22 августа 2023 года подсудимый отказался выполнять приказ командира об убытии в район проведения спецоперации для выполнения боевых задач.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ («Неисполнение приказа»), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при назначении наказания суд учёл, что фигурант своими действиями поставил под сомнение принцип единоначалия, что отрицательно отразилось на состоянии воинской дисциплины и правопорядка в воинском коллективе.

В пресс-службе уточнили, что в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, судом было признано совершение преступления в период объявленной президентом России мобилизации.

Уточняется, что фигурант был взят под стражу в зале суда.

Как передавало ИА Регнум, ранее Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и приговорил его почти к трём годам лишения свободы. Военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В суде установлено, что 25 июля 2023 года подсудимый отказался выполнять приказ командира части — через два дня отбыть в зону проведения спецоперации. На следующий день он вновь отказался, причём уже в присутствии сослуживцев, надеясь найти у них поддержку. Позже некоторые военные также заявили о нежелании участвовать в спецоперации.

В России с 21 сентября 2022 года была объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. О начале частичной мобилизации российский лидер сообщил в телеобращении. Согласно указу, призванным на службу по мобилизации гражданам России установлен уровень денежного содержания как у военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту.