Воркута, Коми, 15 января, 2024, 08:28 — ИА Регнум. В Воркуте произошёл прорыв грунтовых вод и частичное затопление шахты «Заполярная», одного горянка сейчас ищут, сообщила 15 января пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми.

МЧС Республики Коми

«Сегодня утром в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте «Заполярная» на глубине 600 м», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что всего в шахте находилась смена из 60 человек, в результате ЧП пострадал один человек, ещё один пропал, его ищут.

Ранее ИА Регнум сообщало об обрушении 17 ноября 2023 года на руднике в Балейском районе Забайкальского края, в результате которого под завалами оказались два человека. Спасатели обнаружили и подняли тела обоих работников на поверхность.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили руководство и работников предприятия, запросили нужные документы, в том числе в медицинском учреждении.