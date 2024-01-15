Сана, 15 января, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Американский истребитель сбил ракету над Красным морем, которую якобы выпустили члены мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) с территории Йемена, сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

Schriever.af.mil Ракета

В заявлении военных говорится, что целью атаки являлся эсминец ВМС США Laboon, удар по которому удалось отразить. В CENTCOM уточнили, что самолёт уничтожил хуситскую ракету у побережья йеменского города Ходейда.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января телеканал Sky News Arabia проинформировал о том, что один из объектов хуситов «Ансар Алла» в провинции Ходейда подвергся удару. Он находится в горной местности округа Аль-Лухейя.

После этого представитель Пентагона в беседе с журналистами заявил, что силы США и коалиции, возглавляемой Вашингтоном, не наносили 14 января ударов по территории и объектам движения хуситов «Ансар Алла».

В ночь с 11 на 12 января Соединённые Штаты и Британия при поддержке ещё нескольких стран Запада нанесли ракетные удары по целям хуситов в Йемене. 14 января британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон предупредил, что Лондон поддержит Вашингтон в случае решения американской стороны нанести новые удары по движению «Ансар Алла».