Пекин, 15 января, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Китай призывает созвать масштабную международную мирную конференцию для урегулирования ситуации в секторе Газа, заявил 15 января глава министерства иностранных дел КНР Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Ван И

«Китай призывает к созыву более масштабной, авторитетной и эффективной международной мирной конференции, чтобы установить конкретные сроки и план по реализации решения «о двух государствах», — сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе беседы с журналистами по итогам встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

Он подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке удастся разрешить только в случае исправления исторической несправедливости, в том числе восстановления справедливости в отношении палестинского народа. Кроме того, глава МИД Китая отметил необходимость скорейшего возобновления контактов между Палестиной и Израилем по этому вопросу.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря Соединённые Штаты Америки заблокировали резолюцию ОАЭ с требованием немедленного прекращения боевых действий на территории сектора Газа и освобождения всех заложников. Постоянный представитель Китая и Организации Объединённых Наций Чжан Цзюнь в ходе заседания Совбеза заявил, что Пекин глубоко разочарован решением Вашингтона наложить вето на этот проект резолюции, и подчеркнул, что первые два месяца с момента эскалации палестино-израильского конфликта принесли беспрецедентное количество смертей и разрушений.