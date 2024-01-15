Анкара, 15 января, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Корабли НАТО не зайдут в Чёрное море во время проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое заявление сделал 15 января лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек в беседе с «РИА Новости».

Interiot Проливы Босфор и Дарданеллы (обозначены красным и жёлтым цветом соответственно)

«Конвенция Монтрё рассчитана на то, чтобы гарантировать стабильность в Чёрном море и недопуск кораблей стран НАТО в проливы в нынешней ситуации. Стабильность в Чёрном море будет обеспечена путем сотрудничества стран Черноморского региона. Мы ожидаем, что военные корабли НАТО не зайдут в Чёрное море», — пояснил политик.

Как пояснил Перинчек, у правящей Партии справедливости и развития основное направление стратегического видения ситуации состоит в недопуске военных судов НАТО в Чёрное море. Политик добавил, что партия «Родина» тоже будет наблюдать за процессом.

Турция с начала украинского конфликта воспользовалась полномочиями, предусмотренными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных судов через пролив Босфор и Дарданеллы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Турции уведомили союзников по НАТО, что минные тральщики, подаренные Украине Великобританией, не войдут в проливы. Информация о том, что британские тральщики уже прошли проливы, не соответствует действительности, отметили в Центре по противодействию дезинформации администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.