Москва, 15 января, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Швейцария своими заявлениями об безальтернативном участии России в урегулировании украинского конфликта лишь признала то, что невозможно не признать, написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Так парламентарий отреагировал на слова швейцарского министра иностранных дел Иньяцио Кассиса в Давосе о том, что Россия должна быть включена в переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку другой альтернативы нет.

Пушков отметил, что СМИ на Западе подали это высказывание как сенсацию и в западных странах сейчас всех удивляют очевидные вещи. По его мнению, такая реакция связана с тем, что Западом поддерживается абсолютно ложное восприятие украинского кризиса.

«Выстроенная там парадигма такова: весь Запад будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в силу чего Украина нанесет поражение России и вместе с США и всем западным альянсом продиктует ей условия послевоенного урегулирования. Причем это не просто пропаганда: эта глубоко порочная парадигма воспроизводится во всех и всяческих западных заявлениях, декларациях и резолюциях, хотя выстроена на ошибочных политических установках и самообмане», — полагает сенатор.

Он подчеркнул, что США и их союзники занимаются только имитацией поисков решения. Парламентарий также предупредил, что отсутствие России на переговорах приведёт только к тому, что каких-либо результатов достичь не удастся.

Пушков указал, что теперь это поняли уже в Швейцарии и в конечном счете очевидное придется признать ведущим западным странам.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января в Давосе прошла встреча стран по так называемой формуле мира, которую ранее выдвинул Киев. В мероприятии приняли участие 83 делегации.

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что де-факто по-прежнему действует юридически закрепленный отказ Киева от переговоров с Россией, а Москва не видит прогресса в мирном процессе по украинскому конфликту. В этой связи Российская Федерация продолжает специальную военную операцию.