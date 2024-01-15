Мелитополь, 15 января, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Мелитополем в Запорожской области. Об этом 15 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на информацию, полученную от оперативных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

«В 20:30 мск в Мелитополе прозвучал взрыв. По предварительной информации, сработала система ПВО ВС РФ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что данные о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Мелитополе задержали 31-летнего гражданина Украины, готовившего теракт против представителя МВД России. В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, мощность которого составила около килограмма в тротиловом эквиваленте.

При этом задержанный проходил обучение минно-взрывному делу на полигоне ВСУ во временно подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.