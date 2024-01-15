Донецк, 15 января, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Восток» Вооружённых сил России нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Елизаветовки на южнодонецком направлении, сообщил 15 января начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, слова которого приводит ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Ударами бомбардировочной авиации, огнём реактивной и ствольной артиллерии, тяжёлых огнемётных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Елизаветовки», — рассказал начальник пресс-центра группировки.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить самоходные артиллерийские установки Dana и «Гвоздика», а также буксируемые гаубицы M777 и FH-70 и пять миномётных расчётов.

По его словам, в ходе боевых действий Вооружённые силы Украины потеряли свыше 170 человек личного состава, два танка, три САУ, три буксируемые гаубицы, ЗРК «Стрела-10» и шесть пикапов.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье, 14 января, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что Вооружённые силы России за сутки уничтожили на донецком направлении около 300 украинских военнослужащих. Также противник потерял девять танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМР Bradley, и четыре боевые бронированные машины.