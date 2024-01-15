Москва, 15 января, 2024, 06:45 — ИА Регнум. Торжественная церемония вручения ценных подарков и денежных сертификатов военнослужащим Военно-воздушных сил России за подбитые западные танки Leopard 2 и Challenger состоялась в Москве, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Кадр из видео

Местом мероприятия стал Центральный дом Российской армии имени М. В. Фрунзе. Российские бойцы получили награды за технику, подбитую на запорожском направлении осенью 2023 года.

В ведомстве отметили, что с первого пуска военнослужащие поражали западные танки управляемой ракетой или выстрелом орудия, а со второго — уничтожали эти цели. Бойцы получили четыре денежных сертификата.

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Как сообщало ИА Регнум, 16 июня Минобороны РФ объявило, что 10 257 российских военнослужащих получили выплаты за уничтожение и захват украинской техники ВСУ в зоне специальной военной операции, в том числе иностранного производства.

Из них в 2022 году поощрения удостоились 7064 бойца, которые уничтожили в общей сложности 11 586 единиц вражеской техники. При этом в ведомстве уточнили, что в 2023 году за каждый из уничтоженных 45 вертолётов и 71 самолёта ВСУ российские военные лётчики и операторы средств ПВО получили по 300 тысяч рублей.

За подбитую украинскую бронетанковую технику бойцы Вооружённых сил России получали военнослужащие по 100 тысяч рублей.