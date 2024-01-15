Наступивший 691-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован успехами костромских десантников, которые благодаря новым прицелам противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» уничтожили украинскую боевую машину пехоты (БМП) с рекордной дистанции 7800 метров. Прицелы помогли ликвидировать БМП украинских формирований с экипажем внутри на артёмовском направлении, пояснили в Минобороны России 15 января.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Увеличить дальность стрельбы удалось также после установки тепловизоров. По словам заместителя командира противотанкового взвода с позывным «Зевс», в зависимости от типа, ракеты можно запускать на расстояние до 10 километров.

На купянском направлении расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» группировки российских войск «Запад» уничтожил беспилотник «Валькирия» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что приближающийся БПЛА противника обнаружила радиолокационная станция кругового обзора, после чего был произведён пуск ракет.

Тем временем обозреватели Telegram-канала «Война и оружие» опубликовали кадры боя российского бойца с украинским дроном камикадзе в Донецкой республике, похвалив его за мужество. Съёмка зафиксировала, как после выстрела вражеский беспилотник начал атаку, но солдат успел упасть, чтобы увернуться от налёта, а БПЛА взорвался в паре метров от него. После взрыва военнослужащий ВС РФ поднялся и пошел дальше.

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