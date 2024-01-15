Вашингтон, 15 января, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подтвердил, что доверяет претенденту на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами. Соответствующий комментарий Маск оставил 14 января в принадлежащей ему социальной сети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

На вопрос в соцсети «Доверяете ли Вы Вивеку Рамасвами?» Илон Маск ответил утвердительно.

В свою очередь, Рамасвами поделился комментарием Маска в свой адрес, перепостив его на свою страницу.

При этом по данным опроса международной исследовательской компании Ipsos, для республиканцев и их сторонников предпочтительным кандидатом на пост главы США является экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Его поддержали 49% респондентов. Вивека Рамасвами поддерживают 4% опрошенных, у остальных кандидатов от республиканцев число сторонников не превысило 2%.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский бизнесмен Илон Маск не собирается поддерживать кандидатуру действующего президента СЩА Джозефа Байдена на президентских выборах.

При этом Маск, говоря о предстоящих выборах президента США, отметил, что ему предстоит сделать сложный выбор. Однако чёткого ответа на вопрос, какого политика он собирается поддерживать, Маск так и не дал.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Ожидается, что основная борьба за пост главы государства начнётся между экс-американским лидером Трампом и действующим главой Белого дома Байденом.