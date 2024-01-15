Челябинск, 15 января, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Сотрудники Южно-Уральского государственного университета создали устройство, измеряющее температуру в несколько раз точнее распространённых в мире аналогов и при этом не нуждающееся в техническом обслуживании. Об этом в понедельник, 15 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу университета.

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«Все эти термометры со временем «стареют»: их показания начинают отклоняться от эталона, причём погрешность может достигать 5-15 градусов. Поэтому через определённые промежутки времени специалисты вынуждены доставать устройства и сенсор и калибровать его», — сказал старший научный сотрудник лаборатории рост кристаллов НИИ перпективных материалов и технологии ресурсосбережения ЮурГУ Владимир Живулин, говоря о проблемах в эксплуатации термометров.

По его словам, для решения этой проблемы специалисты вуза создали датчик, способный самостоятельно проводить калибровку при прохождении цикла нагрева-охлаждения. При создании устройства был использован феррит — химически инертный и термостабильный материал, не подверженный воздействию высокого фона радиации.

В вузе также отметили, что на данный момент на рынке существует лишь один промышленный аналог, производящийся в Германии, однако разработка российских специалистов превосходит его по ряду параметров.

Как передавало ИА Регнум, 11 января в пресс-службе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова сообщили, что специалисты университета разработали программу, позволяющую врачам дистанционно определять группу крови пациента. По словам доцента кафедры патофизиологии Павла Трегуба, программа, которую можно установить на мобильное устройство, при получении данных анализа крови, смешанной с реактивом, способна подготовить предварительное заключение о группе крови пациента.