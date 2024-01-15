Киев, 15 января, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Украинцев, которые уклоняются от мобилизации в Вооружённые силы Украины (ВСУ), предложил ограничить в гражданских правах глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Соответствующее заявление Ким сделал 14 января в интервью телеканалу «Мы — Украина».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Если ты уклонист, то ты не имеешь права жить полной жизнью, «кайфовать». Если ты уклонист — сиди дома. Бывают разные обстоятельства: ты боишься или не хочешь принципиально. У тебя должны быть ограничения, потому что ты не выполняешь то, что выполняют другие», — пояснил свою точку зрения Ким.

Глава Николаевской области известен резонансными заявлениями. Так, в конце декабря 2023 года он заявил о необходимости мобилизовать абсолютно всех граждан Украины. Однако немного позднее он выразил возмущение разговорами в обществе об отправке на фронт сотрудников полиции и депутатов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутат Госдумы Александр Бородай ещё в июне заявлял, что Киев близок к полному исчерпанию своих человеческих ресурсов и вряд ли сможет проводить всё новые и новые волны мобилизации.

При этом глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил в ноябре, что власти США и Британии потребовали от киевских властей активизировать мобилизацию и призывать в ряды ВСУ мужчин в возрасте от 17 до 70 лет, а также женщин.

На этом фоне правительство форсировало разработку законопроекта о более жестких правилах мобилизации и мерах ответственности для уклонистов. Однако после разбора в профильном комитете парламента документ, вызвавший шквал критики, отозвали на доработку.