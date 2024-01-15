Москва, 15 января, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Актёр и каскадер Александр Захаренков скончался из-за отека мозга, вызванного инсультом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на президента Гильдии каскадеров Александра Иншакова.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

«У него был инсульт», — сказал глава объединения.

Иншаков уточнил, что диагноз не удалось установить вовремя, из-за чего произошёл отёк мозга.

Александр Захаренков скончался 12 января. Ему было 38 лет. На счёту актёра более 25 проектов.

Он сыграл в картинах «Боец. Рождение легенды», «Господа офицеры: Спасти императора», «Марго. Огненный крест», «Ненависть», «Псевдоним «Албанец», «Котовский», «Геймеры», «Фантом», «СОБР», триллер «Балканский рубеж» и других.

Одной из последних работ Захаренкова стало российско-китайское фэнтези «Тайна печати дракона», в котором сыграли гонконгский актёр Джеки Чан и звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер.