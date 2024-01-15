Богота, 15 января, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Режим прекращения огня продлили на шесть месяцев власти Колумбии с повстанческой структурой «Центральный генеральный штаб» «Революционных вооруженных сил Колумбии» (РВСК). Об этом 14 января сообщила пресс-служба офиса колумбийского комиссара по вопросам мира в соцсети Х.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

«Президент республики Густаво Петро издал Указ 0016 от 14 января 2024 года, которым продлевает режим прекращение огня с «Центральным генеральным штабом» «Революционных вооруженных сил Колумбии» на шесть месяцев», — говорится в сообщении.

В декабре в результате переговоров между повстанцами и правительством Колумбии боевики приняли решение отказаться от похищения людей с целью выкупа. Стороны заявили о намерении провести следующий цикл переговоров 9–18 января в Боготе.

До этого президент Колумбии Густаво Петро в октябре 2023 года подписал указ о начале мирного процесса и временном двустороннем прекращении огня с боевиками группировки «Центральный генеральный штаб» РВСК. Соглашение действовало в период с 17 октября по 15 января.

Густаво Петро пришёл к власти в Колумбии летом 2022 года, при этом он обещал достичь мира со всеми повстанческими формированиями в стране, включая группировки наркоторговцев. На сегодняшний день мирный процесс инициирован с повстанцами «Армии национального освобождения» и РВСК.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Колумбии и боевики «Армии национального освобождения» (ELN), повстанческие «Революционные вооружённые силы Колумбии» (РВСК/FARC) и другие повстанцы договорились о двустороннем прекращении огня.