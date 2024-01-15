Махачкала, 15 января, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Ветеран финской и Великой Отечественной войн Тагир Тагиров скончался в Дагестане в возрасте 103 лет, сообщил в своём Telegram-канале мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

Telegram-канал мэра Махачкалы Юсупа Умавова Тагир Тагиров

«Сегодня пришла скорбная весть — на 104-м году жизни от нас ушел ветеран Великой Отечественной войны Тагир Насрулаевич Тагиров», — сообщил глава города.

Умавов напомнил, что Тагирова в ходе боевых действий дважды брали в плен и он перенёс ранение. Кроме того, его держали в немецких концлагерях. Мэр города назвал смерть Тагирова огромной потерей для Махачкалы, Дагестана и всей России.

Тагир Тагиров родился 12 декабря 1920 года в селении Бухты Гунибского района Дагестана. В 1940 году проходил службу на советско-финской границе и был бойцом 275-й стрелковой дивизии 4-го пулеметно-артиллерийского батальона.

С началом Великой Отечественной войны Тагиров остался на военной службе. Во время одного из боёв его ранили в обе ноги. Кроме того, Тагирова ошибочно внесли в список погибших.

Он также побывал в плену, но смог освободиться, а после вернулся домой. Тагирова представили к ордену Красной Звезды. При этом, по данным портала «Зори Табасарана», награду вручили другому солдату, поскольку в наградном листе неправильно написали отчество ветерана.