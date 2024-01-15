Москва, 15 января, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Россия по итогам ноября 2023 года впервые с мая возглавила рейтинг крупнейших экспортёров урана в Соединённые Штаты Америки. Об этом в понедельник, 15 января, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

По информации источника, в ноябре США приобрели у России урановое топливо на общую сумму в 96 миллионов долларов, что составило более половины от общей закупки этого ресурса по итогам месяца. Также США закупали топливо у Великобритании ($48,6 млн), Японии ($44 млн) и Бельгии ($2,4 млн).

До этого Россия являлась крупнейшим экспортёром урана в США в мае — тогда было поставлено уранового топлива на сумму более 177 миллионов долларов.

Отмечается, что Япония в ноябре поставила ядерное топлива в США впервые с июля 2022 года, тем самым заменив импорт этого ресурса из Германии и Франции, которые приостановили поставки той же осенью.

Как передавало ИА Регнум 11 января, в октябре 2023 года Соединённые Штаты Америки впервые за полтора года импортировали из России партию нефти, заплатив за 37 тысяч баррелей 2,7 миллиона долларов. Таким образом, один баррель нефти обошёлся США в 74 долларов, что значительно превышает установленный ранее Вашингтоном «потолок цены» на нефть в 60 долларов.