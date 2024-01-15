Канберра, 15 января, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Списанные австралийские вертолёты MRH-90 Taipan решено отправить на утилизацию, несмотря на официальный запрос Украины на их получение. Об этом 14 января сообщил телеканал ABC.

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«Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией», — отмечается в публикации.

Эксплуатацию вертолётов MRH-90 Taipan Вооружённые силы Австралии прекратили в сентябре 2023 года, на 14 месяцев раньше первоначально запланированного срока. На решение о выводе вертолётов этой модели из эксплуатации повлияла гибель четырёх военнослужащих во время учений при крушении MRH-90.

Изначально вертолёты Taipan предполагалось эксплуатировать до 2037 года. Однако у воздушного судна обнаружилось в процессе использования множество проблем и технических недоработок, которые постоянно приводили к приостановке полётов и сокращению срока эксплуатации.

Уточняется, что процесс разборки вертолётов MRH-90 Taipan уже запущен. Как сообщил представитель минобороны Австралии, воздушные суда утилизируют экологически чистым и экономически эффективным способом.

При этом украинская община и дипломаты выразили недовольство в связи с изменением планов Австралии. Посол Украины в Канберре Василий Мирошниченко выразил надежду, что возможность передачи вертолётов Киевом ещё сохраняется, так как официального ответа украинская сторона не получала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вертолёт австралийской армии MRH-90 Taipan потерпел крушение в июле 2023 года во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre. Четверо австралийских военных пропали без вести, в связи с крушением вертолёта манёвры были остановлены на всей территории Австралии для всех участников учений.