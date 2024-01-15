Дамаск, 15 января, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Две электрические подстанции в провинции Эль-Хасака в Сирии вышли из строя после ударов турецкой авиации по территории республики недалеко от границы с Турцией, сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на заявление региональной электроэнергетической компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Речь идёт об объектах в городах Камишли и Амуда. Мощность обеих подстанций составляет 66 киловатт.

Турецкая авиация начала наносить удары по объектам в Сирии и на севере Ирака 12 января после гибели девяти турецких военнослужащих из-за атаки представителей Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкара объявила, что в ходе своей воздушной операции в указанных республиках уничтожила 24 цели этой курдской группировки.

В декабре армия Турции уже проводила военную операцию на севере Ирака против РПК. Действия Анкары тогда стали ответом на гибель 12 турецких военнослужащих.