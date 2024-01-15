Айова-Сити, США, 15 января, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Экоактивисты предприняли попытку сорвать выступление экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа накануне выборов кандидата на пост главы государства от Республиканской партии в штате Айова.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп )

В воскресенье, 14 января, Дональд Трамп выступил перед сторонниками в городе Индианола в штате Айова, куда пришла группа протестующих с плакатом «Трамп — климатический преступник».

«Они, по сути, предлагают покончить с нашей страной. Китай каждую неделю строит по угольной электростанции, а эти люди сражаются. Если вы будете слушать их, то получите неконкурентоспособную страну», — сказал Трамп, обращаясь к публике после попытки группы молодых людей сорвать мероприятие.

Трамп отметил, что активисты ещё молодые и незрелые, после чего группу протестующих вывели из зала, в котором проводилось выступление кандидата на пост президента США от Республиканской партии.

Как передавало ИА Регнум, 10 января экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, позиционировавший себя как самого активного противника Дональда Трампа среди кандидатов в президенты США от республиканцев, сообщил о своём решении выйти из предвыборной гонки. Таким образом, на выдвижение кандидатами от Республиканской партии претендуют Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший постпред США при ООН Никки Хейли.