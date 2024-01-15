Москва, 15 января, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Правительственная делегация Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром иностранных дел страны Цон Со Хи 14 января отправилась из Пхеньяна в России, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

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По информации ЦТАК, в аэропорту северокорейскую делегацию провожали заместитель главы МИД КНДР Пак Чхоль Чжун и временный поверенный в делах России Владимир Топеха, а также военный атташе Валерий Исаенко.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что глава МИД КНДР посетит Россию 15–17 января с официальным визитом. В ведомстве отметили, что визит состоится по приглашению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Переговоры пройдут в Москве.

18 октября 2023 года Сергей Лавров по случаю празднования 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Северной Кореей прибыл в КНДР с двухдневным визитом, в рамках которого встретился с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. Перед началось переговоров с главой корейского внешнеполитического ведомства Чхвэ Сон Хи Лавров отметил, что отношения между странами вышли на качественно новый стратегический уровень.