Санкт-Петербург, 15 января, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Граффити с портретом лидера группы «Кино», рок-музыканта и поэта Виктора Цоя испортили неизвестные вандалы в Санкт-Петербурге. Об этом 14 января сообщает ТАСС.

Виктор Цой. Граффити

Портрет в стиле граффити расположен на стене трансформаторной подстанции во дворе между улицами Маяковского и Восстания и является одним из популярных люъектов уличного искусства в городе. Портрет создала команда HoodGraff в черно-бело-серой гамме.

В нижней части портрета теперь нанесена крупная надпись стилизованным латинским шрифтом. Портрет появился на стене в августе 2014 года как дань памяти музыканту, и с тех пор его несколько раз портили вандалы и закрашивали коммунальные службы. Однако последние несколько лет на грффити-портрет Цоя никто не «покушался».

Виктор Цой известен как автор и исполнитель множества песен. Самые известные из них: «Перемен!», «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Кукушка». Родился и жил в Ленинграде (Санкт-Петербург), погиб в автокатастрофе в 1990 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Банк России выпустил памятную серебряную монету, посвященную рок-музыканту, основателю группы «Кино» Виктору Цою.

В декабре 2022 года рок-группа «Кино» выпустила новый альбом со студийными записями коллектива, сделанными в последние десять лет.