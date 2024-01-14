Стамбул, Турция, 15 января, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Плата за вход в мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле начнет взиматься с иностранных туристов, она составит 25 евро (около 830 турецких лир), сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Турции.

Arild Vågen Собор Святой Софии. Стамбул

Для турецких граждан посещение объекта останется бесплатным. В июле 2020 года музей Айя-София получил статус религиозного объекта. С этого времени мечеть можно было посещать бесплатно, в том числе и туристам.

Власти Турции уточнили, что теперь организуют отдельный вход и выход для туристов, которые смогут осмотреть галереи на втором этаже и мозаики византийской эпохи.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2021 года министр иностранных дел Греции Никос Дендиас призвал вернуть мечети Айя София статус музея. Он подчеркнул, что страны, невзирая на политические, экономические и культурные особенности, не должны изменять статус памятников культуры.

Собор Святой Софии возвели в Константинополе в 532–537 годах. В 1453 году город завоевала Османская империя, а храм стал мечетью.

В 1935 году мечеть перевели в статус музея. В 1985 году Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила это архитектурный комплекс в свой список всемирного наследия.