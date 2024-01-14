Санкт-Петербург, 15 января, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Мероприятия по установлению местонахождения 16 сотрудников сгоревшего склада в Шушарах под Санкт-Петербургом продолжает компания Wildberries. Об этом 14 января сообщила пресс-служба ретейлера в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что из сотрудников сгоревшего склада никто не числится пропавшим без вести. Трудности с установлением местонахождения людей возникли в связи с оперативной эвакуацией со склада. Многие люди, покидая помещение, не успели забрать личные вещи и мобильные телефоны.

«На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», — сказано в сообщении. Родственников разыскиваемых просят связаться с представителями компании по горячей линии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что компания Wildberries после пожара на складе в Шушарах не смогла связаться с 49 сотрудниками. До этого сообщалась о 54 сотрудниках, чьё местонахождение выясняется. При этом никто из работников ретейлера не объявлен без вести пропавшим.

Крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах на территории Санкт-Петербурга вспыхнул утром 13 января. Сотрудники МЧС локализовали его через несколько часов на площади 70 тыс. кв. м.