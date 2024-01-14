Москва, 15 января, 2024, 01:40 — ИА Регнум. В России стартовал эксперт по маркировке бытовой химии и косметики, который продлится плоть до 28 февраля 2025 года. Об этом в понедельник, 15 января, сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Косметика

«Эксперимент только запущен, но мы уже видим высокую вовлечённость отрасли. В рабочую группу пилотного проекта по маркировке косметики и бытовой химии вошло 90 участников оборота… 35 производителей выразили готовность проводит на их площадках эксперименты по нанесению кодов маркировки в тестовом режиме на разную продукцию», — приводит агентство слова руководителя товарной группы Центра развития перспективных технологий Варвары Михайловы.

Отмечается, что, согласно данным Высшей школы экономики, доля нелегального оборота косметики и бытовой химии достигает 16%, в связи с чем в России для противодействия незаконного оборота товаров в 2019 году была внедрена система «Честный знак», охватывающая молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, обувь, товары лёгкой промышленной и медицинские изделия и лекарства.

В настоящее же время также проходят эксперименты по маркировке растительных масел, детских товаров, икры, кормов для животных, косметики и бытовой химии.

Как передавало ИА Регнум, ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил использовать специальную маркировку рыбных консервов для решения проблемы массовой подделки. Согласно тексту поручения, до 19 января в правительство и Генпрокуратуру должны поступить соответствующие доклады от Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.