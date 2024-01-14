Осло, 15 января, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Гражданин США с незарегистрированным оружием и списком адресов нескольких членов королевской семьи Норвегии задержан полицией в аэропорту Осло. Об этом 14 января сообщила местная газета VG.

Espen Solli Аэропорт Осло

«Связь обвиняемого с Норвегией и цель его пребывания рассматривается в том числе как особый интерес к норвежской королевской семье», — приводит газета решение суда первой инстанции регионов Румерике и Гломдаль.

Уточняется, что в аэропорту Гардермуэн приземлился гражданин США, в багаже которого обнаружено оружие и записная книжка с адресами нескольких членов норвежской королевской семьи. Мужчину взяли под стражу, он признал себя виновным в нарушении закона об оружии. При этом отмечается, что арестованный подавал заявление норвежским властям с целью получить разрешение на ввоз оружия в страну.

Как уточнил адвокат американца Йёрунн Лэгланн, его клиент сам сообщил на таможне, что везёт незарегистрированное оружие. По мнению адвоката, дело завершится признанием вины, затем гражданина США выдворят из страны.

По данным издания, этот же мужчина уже выдворялся из Норвегии в 2021 году, тогда его заметили возле норвежского королевского дворца и резиденции кронпринца и кронпринцессы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен случайно перепутала свою страну с Норвегией и поставила неправильную метку на фото в социальных сетях. Премьер хотела выразить своё почтение королю Дании Фредерику Х в связи с его восшествием на престол, но случайно на фото в социальной сети отметила королевский дом Норвегии.