Москва, 15 января, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Полицейские задержали в Москве всех троих пранкеров, снимавших противоправные видеоролики в Московском метрополитене, сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Ранее стало известно о задержании двоих нарушителей.

«Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене», — написала она.

Волк уточнила, что задержанных привлекли к административной ответственности.

Ранее прокуратура Москвы распространила информацию о том, что в Сети появились видеоролики пранкеров, которые в метрополитене города бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и инсценировали драку. Им грозит штраф или арест на срок до 15 суток.

Департамент транспорта Москвы собирается подать иск в суд о компенсации ущерба, нанесенного пранкерами.

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Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2021 года в подземном вестибюле станции метро «Гражданский проспект» хулиганы устроили «файер-шоу». Нарушителей задержали и возбудили против них уголовное дело.