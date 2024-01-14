В Москве задержали пранкеров за съёмку роликов в метро
Полиция задержала троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро Москвы
Москва, 15 января, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Полицейские задержали в Москве всех троих пранкеров, снимавших противоправные видеоролики в Московском метрополитене, сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее стало известно о задержании двоих нарушителей.
«Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене», — написала она.
Волк уточнила, что задержанных привлекли к административной ответственности.
Ранее прокуратура Москвы распространила информацию о том, что в Сети появились видеоролики пранкеров, которые в метрополитене города бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и инсценировали драку. Им грозит штраф или арест на срок до 15 суток.
Департамент транспорта Москвы собирается подать иск в суд о компенсации ущерба, нанесенного пранкерами.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2021 года в подземном вестибюле станции метро «Гражданский проспект» хулиганы устроили «файер-шоу». Нарушителей задержали и возбудили против них уголовное дело.