Санкт-Петербург, 15 января, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Пожар в ангаре вспыхнул в посёлке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе управления МЧС по северной столице.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Огонь охватил площадь 150 кв. метров. В Шушарах накануне произошёл мощный пожар на складе маркетплейса Wildberries.

Новое возгорание началось на улице Ленсоветовская дорога. Пожару подали дополнительный номер 1БИС.

МЧС привлекло для тушения огня 23 человека и 5 единиц техники. По данным ведомства, информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января в Шушарах загорелся склад Wildberries. Из здания эвакуировали всех сотрудников. Пожар локализовали на площади 70 тыс. кв. метров. При этом на площади в 40 тыс. кв. метров произошло обрушение.

14 января открытое горение на складе Wildberries ликвидировали. Здание сгорело практически дотла. Последствия пожара сняли на видео с коптера. Сведений о пострадавших не поступало.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело по факту пожара. Источник в МЧС, слова которого передал РБК, рассказал, что после начала пожара на складе Wildberries стали рассматриваться три версии возгорания: поджог, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнём.