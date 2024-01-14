Санкт-Петербург, 14 января, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Местонахождение 49 человек, работавших на сгоревшем складе в Шушарах, устанавливает онлайн-ретейлер Wildberries. Об этом 14 января сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Сейчас нам важнее всего убедиться, что все исполнители склада Wildberries в Шушарах живы и здоровы. Мы постоянно пытаемся связаться с теми, кто находился на складе 13 января. На текущий момент мы устанавливаем местонахождение 49 человек», — сказано в сообщении.

Поясняется, что поиск людей осложняется отсутствием у многих работников мобильных телефонов, которые могли быть утеряны на складе при эвакуации. Представители компании связались с родственниками ненайденных сотрудников склада и попросили их обращаться на специально созданную горячую линию, которая работает круглосуточно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представители маркетплейса не смогли связаться с 54 работниками сгоревшего склада. При этом никто из сотрудников компании не числится пропавшим без вести.

Крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах на территории Санкт-Петербурга вспыхнул утром 13 января. Сотрудники МЧС локализовали его через несколько часов на площади 70 тыс. кв. м. Площадь обрушения после пожара составила 50 тысяч кв. м. К середине дня 14 января на складе ликвидировали открытое горение и начали проливку и разбор конструкций.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.