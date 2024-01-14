Симферополь, 14 января, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновилось после кратковременного перекрытия, сообщается в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к объекту.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Текст появился в 22:29 по московскому времени (совпадает с местным). При этом о приостановке движения по мосту стало известно в 22:17 мск.

Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра во время перекрытия транспортного потока призвали сохранять спокойствие. Причины приостановки не уточнялись.

В инфоцентре также отметили, что после возобновления движения не наблюдается затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон моста.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что поддерживает проект строительства новой железной дороги через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области от Ростова-на-Дону на полуостров как альтернативу маршруту по Крымскому мосту. Он отметил, что окончательный проект такого пути ещё обсуждается.

24 ноября газета The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники в Киеве написала, что Россия и Китай якобы изучают возможность строительства тоннеля под Крымским мостом для обеспечения безопасности перевозок на полуостров. В публикации утверждалось, что расходы на реализацию проекта оцениваются в $5 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту статью чушью, которая не стоит комментария.