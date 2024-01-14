Москва, 14 января, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Западные союзники Украины должны прекратить снабжение Киева оружием, если хотят разрешить конфликт путём мирных переговоров, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если речь идёт о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завёл Вашингтон, это один разговор. Тогда надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и делать русофобские заявления», — сказала Захарова в интервью «Известиям», комментируя заявление главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о необходимости привлечь российскую сторону к дискуссии по украинскому конфликту.

В воскресенье, 14 января, Иньяцио Кассис в ходе встречи с представителями СМИ в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), где будет обсуждаться так называемая «формула мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, призвал включить Россию в дискуссию о мирном урегулировании конфликта на Украине. Швейцарский дипломат подчеркнул, что достижение мира невозможно без учёта позиции российской стороны.

Как передавало ИА Регнум, ряд стран Глобального Юга, в том числе Бразилия и Южно-Африканская Республика, на встрече с Давосе также подчеркнул необходимость учитывать озабоченности со стороны России. Всего на мероприятии присутствовали 83 делегации, включая 18 стран Азии и 12 государств Африки. При этом представители Запада заявили об однозначной поддержке Украины и выразили уверенность в том, что ЕС одобрит предоставление Киеву финансовой помощи на сумму в 50 миллиардов евро.