Захарова призвала прекратить снабжение Украины оружием
Москва, 14 января, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Западные союзники Украины должны прекратить снабжение Киева оружием, если хотят разрешить конфликт путём мирных переговоров, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Если речь идёт о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завёл Вашингтон, это один разговор. Тогда надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и делать русофобские заявления», — сказала Захарова в интервью «Известиям», комментируя заявление главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о необходимости привлечь российскую сторону к дискуссии по украинскому конфликту.
В воскресенье, 14 января, Иньяцио Кассис в ходе встречи с представителями СМИ в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), где будет обсуждаться так называемая «формула мира» главы киевского режима Владимира Зеленского, призвал включить Россию в дискуссию о мирном урегулировании конфликта на Украине. Швейцарский дипломат подчеркнул, что достижение мира невозможно без учёта позиции российской стороны.
Как передавало ИА Регнум, ряд стран Глобального Юга, в том числе Бразилия и Южно-Африканская Республика, на встрече с Давосе также подчеркнул необходимость учитывать озабоченности со стороны России. Всего на мероприятии присутствовали 83 делегации, включая 18 стран Азии и 12 государств Африки. При этом представители Запада заявили об однозначной поддержке Украины и выразили уверенность в том, что ЕС одобрит предоставление Киеву финансовой помощи на сумму в 50 миллиардов евро.