Копенгаген, 14 января, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Ошибку в публикации допустила датский премьер-министр Метте Фредериксен и поставила неправильную метку на фото, случайно перепутав свою страну с Норвегией. Об этом 14 января сообщает сообщает датская газета BT.

В Дании новым королём стал 14 января Фредерик X, взошедший на престол после отречения его матери Маргрете II. Королева правила 52 года, дольше всех других монархов за всю историю Датского Королевства.

Премьер Метте Фредериксен хотела выразить своё почтение королю Дании Фредерику Х и всему королевскому дрму, но случайно на фото в социальной сети отметила королевский дом Норвегии.

Уточняется, что ошибку исправили только через полчаса. О последствиях ошибки для премьер-министра не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на престол в Королевстве Дания взошёл новый монарх, король Фредерик X. Смена престола произошла утром 14 января во время государственного совета в Кристиансборге, где королева Маргрете II подписала заявление об отречении от трона.

Дания является одной из старейших монархий мира, но церемонии коронации в стране нет. Маргрете II правила страной с 1972 года и стала первым датским монархом почти за 900 лет, который добровольно отказался от престола.