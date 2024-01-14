Давос, Швейцария, 14 января, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров в ходе пресс-конференции в Давосе 14 января отказался раскрыть военный план вооружённых сил страны на 2024 год.

«Каков план на 2024 год, знают только Украина и её партнёры», — сказал он в ходе пресс-конференции, трансляция которого велась на официальном сайте Всемирного экономического форума.

На этой же пресс-конференции выступил представитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак, заявивший о том, что Украина против заморозки конфликта с Россией. По его словам, для украинского общества и властей страны такой сценарий является неприемлемым.

Ермак подчеркнул, что Киев «надеется и верит», что в конечном итоге Конгресс Соединённых Штатов Америки одобрит запрос Джо Байдена и согласует выделение средств для Украины, а киевский власти настроены позитивно в ожидании одобрения 50 миллиардов долларов от западных союзников.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе призвал включить Россию в дискуссию о мирном урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что ситуацию не удастся разрешить без учёта позиции российской стороны.