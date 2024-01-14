Вашингтон, 14 января, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Силы США и коалиции, возглавляемой Вашингтоном, не наносили 14 января ударов по территории, по объектам правящего на севере Йемена движения хуситов «Ансар Алла». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Пентагона.

David B. Gleason

По словам представителя американского военного ведомства, сегодня не было ударов по Йемену со стороны США или коалиции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным телеканала Sky News Arabia, один из объектов мятежного движения йеменских хуситов «Ансар Алла», расположенный в северной части провинции Ходейда, в горной местности округа Аль-Лухейя, подвергся атаке.

Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah утверждал, что удар нанесли военные самолёты США и Великобритании.