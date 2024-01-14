Гагра, Абхазия, 14 января, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Дача Иосифа Сталина на территории Рицинского нацпарка является национальным достоянием Абхазии и в частные руки передана быть не может. Такое заявление сделал 14 января начальник Управления госдачами Абхазии Беслан Квициния, сообщает Sputnik Абхазия.

Дирекция Рицинского национального реликтового парка

Как пояснил Квициния, оппозиционные СМИ распространили накануне видеозапись, на которой некий человек утверждает, что является владельцем дачи Сталина и выкупил её за 850 тысяч рублей. По словам героя видео, он собирается построить на месте дачи Сталина курорт.

Квициния опроверг информацию о продаже дачи Сталина в частные руки и указал, что подобные слухи появляются время от времени, но доверять им не стоит.

«Хотим напомнить, что распространение слухов вокруг этой дачи — история не новая. Так, еще в 2005 году в СМИ прошла информация, что дачу якобы хотел купить российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска. И власти Абхазии даже озвучили сумму сделки — 10 миллионов долларов. После опровержения стали говорить о том, что объект был продан тогдашнему мэру города Москвы Юрию Лужкову», — указано в заявлении Квициния.

Начальник Управления госдачами Абхазии призвал граждан Абхазии быть разборчивее в выборе источников информации и доверять только официальным заявлениям властей.

Дача Сталина на северном берегу озера Рица была построена в 1947 году. Иосифу Сталину нравилось отдыхать в Абхазии, здесь есть несколько дач, построенных для него, — в Гагре, Афоне, Сухуми, но дача на Рице была его любимой, здесь он успел отдохнуть пять раз. После смерти Сталина дачей пользовались Никита Хрущев и Леонид Брежнев. Все дачи находятся в государственной собственности Абхазии и власти сохраняют их исторический облик.

Ранее ИА Регнум сообщало, что парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче России государственной дачи «Пицунда» на внеочередном заседании. Соглашение предусматривает безвозмездную передачу России имущественного комплекса в городе Пицунде, а также передачу в аренду земельных участков площадью 180 га и прилегающего участка акватории моря. Земля остаётся в собственности Абхазии.

Абхазская оппозиция выступала против ратификации договора, посчитав, что в документе есть пункты, противоречащие конституции страны, и организовала акцию протеста в Сухуми, перешедшую в беспорядки.