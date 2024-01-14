Афины , 14 января, 2024, 21:58 — ИА Регнум. В Греции застрелили владельца бензоколонки. Преступление в афинском районе Неос Космос совершили двое злоумышленников. Об этом сообщил телеканал Ertnews.

Сорокачетырёхлетнего мужчину с судимостью за тяжкие преступления убили возле принадлежащей ему заправочной станции ночью 14 января. По данным телеканала, речь идёт о криминальном сведении счётов.

Момент убийства попал на камеры наблюдения. На кадрах один из преступников, вероятнее всего, наёмный убийца, на ходу стреляет из автомата Калашникова. Злоумышленники выпустили по бронированной машине жертвы почти сто пуль, пробив её и застрелив владельца бензоколонки.

«Затем они открыли водительскую дверь, за которой 44-летний водитель пытался укрыться, и прикончили его из пистолета. Он был вооружён, но не успел среагировать», ― уточнил телеканал.

Полиция обнаружила в районе Дафни сгоревший джип нападавших, предположительно, угнанный для совершения преступления.

По данным издания «Прото Тема», убитый ― Вангелис Замбунис, его обвиняли в руководстве группой вымогателей и в заключении контрактов на убийства, но доказательств против него не было. Ранее на него уже совершали покушение. Это было в 2018 году в Пирее.

Как сообщало ИА Регнум, утром 15 июля 2023 года в Греции преступники застрелили бизнесмена из Северной Македонии и ранили его соотечественника. Инцидент произошёл на полуострове Халкидики в Эгейском море на северо-востоке страны.

Двое вооружённых мужчин в капюшонах открыли стрельбу по людям на вилле, где проживал 39-летний предприниматель. Мужчина погиб на месте, его 45-летний соотечественник получил тяжёлое ранение. Пострадавшего госпитализировали.

С места происшествия полиция изъяла почти два десятка гильз, сотрудники правопорядка начали расследование. В качестве одной из версий назвали заказное убийство. Известно, что у себя на родине бизнесмен владел заведением игровых автоматов.