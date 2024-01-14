Сана, 14 января, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Один из объектов мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» подвергся удару. Об этом 14 января со ссылкой на местные источники сообщил телеканал Sky News Arabia.

XinhuaGlobal Look Press

Уточняется, что объект расположен в северной части йеменской провинции Ходейда, в горной местности округа Аль-Лухейя.

Пока информации о пострадавших и возможных разрушениях не поступало.

Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah утверждает, что удар нанесли военные самолёты США и Великобритании.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января военно-морская база мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» в окрестностях портового города Ходейда на берегу Красного моря подверглась воздушной атаке. Удар пришёлся на военный объект районе Аль-Катиб, откуда хуситы запустили ракету в направлении Красного моря.

Ранее в тот же день по северу столицы Йемена городу Сана США и Великобритания нанесли новый удар. Они ударили по авиационной базе Ад-Длейми. Эту же авиабазу США и союзные силы атаковали 12 января.

Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон дал понять, что Лондон поддержит Вашингтон в случае решения Вашингтона нанести очередные удары по позициям хуситов в Йемене. Он напомнил, что США и Британия неоднократно предупреждали йеменских хуситов об ответных действиях на их нападения на торговые и военные суда в Красном море.