Объект хуситов в Ходейде подвергся удару
Al Masirah: США и Британия нанесли удар по объекту хуситов в Ходейде
Сана, 14 января, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Один из объектов мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» подвергся удару. Об этом 14 января со ссылкой на местные источники сообщил телеканал Sky News Arabia.
Уточняется, что объект расположен в северной части йеменской провинции Ходейда, в горной местности округа Аль-Лухейя.
Пока информации о пострадавших и возможных разрушениях не поступало.
Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah утверждает, что удар нанесли военные самолёты США и Великобритании.
Как сообщало ИА Регнум, 13 января военно-морская база мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» в окрестностях портового города Ходейда на берегу Красного моря подверглась воздушной атаке. Удар пришёлся на военный объект районе Аль-Катиб, откуда хуситы запустили ракету в направлении Красного моря.
Ранее в тот же день по северу столицы Йемена городу Сана США и Великобритания нанесли новый удар. Они ударили по авиационной базе Ад-Длейми. Эту же авиабазу США и союзные силы атаковали 12 января.
Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон дал понять, что Лондон поддержит Вашингтон в случае решения Вашингтона нанести очередные удары по позициям хуситов в Йемене. Он напомнил, что США и Британия неоднократно предупреждали йеменских хуситов об ответных действиях на их нападения на торговые и военные суда в Красном море.