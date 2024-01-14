Кривой Рог, Украина, 14 января, 2024, 20:15 — ИА Регнум. В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщило 14 января агентство РБК-Украина.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Кривом Роге прозвучали взрывы», — говорится в сообщении.

На Украине в Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. Сирены также звучали в Винницкой, Полтавской, Кировоградской и других областях Украины.

В Минобороны России не сообщали о каких-либо ударах по военным объектам в Днепропетровской области.

Как передавало 14 января ИА Регнум, на территории Киева и ещё 11 украинских регионов объявили воздушную тревогу. Также сирены прозвучали на временно оккупированных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

Глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко сообщил 13 января о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Он заявил, что взрывы прогремели в Днепровском районе города.

При этом российская сторона не раз подчеркивала, что военные ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины.