Берлин, 14 января, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России имеет значительное превосходство над украинской армией в зоне проведения спецоперации. Такое мнение заявил в эфире канала Welt высказал генерал-лейтенант Вооружённых сил Германии в отставке Роланд Катер.

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«На сегодняшний день я оцениваю ситуацию так: у русских преимущество», — сказал бывший военный.

Он подчеркнул, что очевидные успехи российских сил на поле боя подрывают боевой дух украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил 22 декабря, что в Киеве замалчивают реальное положение дел на фронте. По его словам, официальные заявления всё меньше и меньше соответствуют той картине, которая преподносят СМИ.

Журналист указал на основные проблемы Украины, такие как нехватка солдат, боеприпасов, а также превосходство России на поле боя. По его словам, эти проблемы озвучивают на Украине лишь за закрытыми дверями. Ронцхаймер допустил, что если всё будет продолжаться в том же ключе, время явно сыграет в пользу России, поэтому украинские чиновники должны честно признать проблемы Киева.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил о превосходстве российской армии над ВСУ по всем позициям. Он отметил, что Россия обладает тысячами танков, у украинских войск их около ста, и те предоставил им Запад. Также у России сотни боевых самолётов, в то время как на Украине мечтают получить хотя бы 50. У ВСУ нет возможности справляться с российскими дронами из-за отсутствия необходимых средств радиоэлектронной борьбы, посетовал экс-депутат.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что военные возможности России преобладают над украинскими, в том числе по численности военнослужащих. По его словам, в США знают, что у президента России Владимира Путина по-прежнему есть значительные Военно-воздушные силы и наземные механизированные ресурсы.