Париж, 14 января, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Агент Мохамед Беншенафи, который работает с бывшим игроком московского «Спартака» Самуэлем Жиго, отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в «Локомотив», который ищет игрока в центр обороны. Он заявил, что посредники по этому вопросу с ними не связывались.

(сс) Анна Нэсси

«Мы вообще их избегаем. Никто из «Локомотива» с нами тоже не связывался. У Самуэля крепкая история с московским «Спартаком», ― заявил в беседе с интернет-изданием Sport24 Беншенафи.

Он добавил, что футболисту было бы сложно выступать за другой клуб в России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из российских посредников предложил 30-летнему Жиго и «Марселю» организовать его трансфер в «Локомотив». Также отмечалось, что игрок и клуб не стали рассматривать подобный вариант, так как он не показался им интересным.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая 2022 года 28-летний французский центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго после завершения матча финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу с «Динамо» (2:1) попрощался с болельщиками московского клуба.

В прошедшем сезоне Самуэль Жиго принял участие в 27 матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также защитник получил восемь желтых карточек.

После завершения сезона Жиго перешёл в «Марсель». Французский клуб заплатил «красно-белым» 500 тысяч евро за контракт центрального защитника. При этом трансферная стоимость Жиго, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 11 млн евро.

Соглашение француза с «Марселем» рассчитано до 30 июня 2025 года. В команде он играет под четвёртым номером.