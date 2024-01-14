Вашингтон, 14 января, 2024, 19:43 — ИА Регнум. В США 72% избирателей республиканцев выразили доверие экс-президенту Дональду Трампу, а у его оппонента на предстоящих выборах, действующего главы государства Джо Байдена рейтинг доверия упал до рекордного минимума. Об этом говорят данные совместного опроса телеканала ABC News и Ipsos.

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Исследование также показало, что рейтинг одобрения действующего президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня за последние 15 лет и составил 33%.

28% респондентов отметили, что действующий глава государства обладает необходимой остротой ума для эффективной работы. О Трампе такое такое мнение высказали 47%. Кроме того, всего 28% согласились, что у Байдена достаточно физического здоровья для этой должности, а 57% встали на сторону Трампа.

Трамп также, хотя и с меньшим отрывом, опередил оппонента по двум другим качествам — сочувствию и общим ценностям.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший президент США Трамп заявил, что американские военные находятся в таких странах, о которых многие из граждан государства никогда даже не слышали. При этом политик отметил, что он не начал ни одной войны за время своего президентства.

Кроме того, Трамп в очередной раз раскритиковал Байдена, сравнив его с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, при этом китайского и российского лидеров экс-глава США назвал умными людьми.