Москва, 14 января, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Бывший военнослужащий армии Франции, посещающий Донбасс с гуманитарными миссиями, призвал российских военных дать Европе умереть самой, говорится в материале «РИА Новости».

GLOBAL LOOK PRESS

«Не надо никого освобождать, нет! Эти страны умрут сами по себе, постепенно», — заявил бывший военный по имени Николя.

По его слова, европейцы сами виноваты и пусть сами разбираются с собственными элитами. Он также добавил, что Евросоюз является дубликатом Советского Союза, однако с другими идеалами, а экономика ЕС выходит из строя, так как руководителям этих стран не хватает компетенции и квалификации.

Экс-военнослужащий, который имеет гражданство как Франции, так и России, отметил, что у ворот российского государства поднимется новый мир. В этой связи он заявил, что некогда продвинутые европейцы станут бедными, а арабский, азиатский, африканский мир, наоборот, поднимается.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что США хотят хозяйничать в Европе и поэтому пугают европейские страны конфликтом с Москвой. Глава государства отметил, что США очень беспокоило сближение России с Европой. При этом, как добавил Путин, европейские лидеры понимали, что воевать с ними Россия не собиралась и не собирается. Российский лидер подчеркнул в этой связи, что Москве не нужны страны НАТО.

Путин также заявил, что США хотели поделить и подчинить Россию «кусками», как это они сделали с Европой.