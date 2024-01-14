Умер актёр из «Балканского рубежа» Александр Захаренков
Актёр и каскадёр Александр Захаренков умер в 38 лет
Москва, 14 января, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Российский каскадер и актер эпизодических ролей Александр Захаренков скончался в возрасте 38 лет. Об этом сообщил портал «Кино-театр. ру».
Анна Рыжкова ИА Регнум
Захаренков дебютировал в кино во второй половине нулевых. На его счету порядка 25 проектов.
Актёр сыграл в картинах «Боец. Рождение легенды», «Господа офицеры: Спасти императора», «Марго. Огненный крест», «Ненависть», «Псевдоним «Албанец», «Котовский», «Геймеры», «Фантом», «СОБР», триллер «Балканский рубеж» и других.
Одной из последних работ артиста стало российско-китайское фэнтези с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером «Тайна печати дракона».
Обстоятельства смерти актёра на данный момент не известны.