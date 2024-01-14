Москва, 14 января, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Названы причины смерти поэта и публициста Льва Рубинштейна. Как стало известно 14 января, он умер из-за последствий случившегося с ним ДТП.

Viktor Chernov/Global Look Press Лев Рубинштейн

«Причиной смерти стали отёк мозга и другие тяжёлые травмы после ДТП», — сообщило издание KP.RU.

Как сообщало ИА Регнум, ДТП, в котором пострадал поэт, произошло 9 января около 12:00 мск. Один автомобиль затормозил, чтобы Рубинштейн продолжил переходить проезжую часть, но водитель, двигавшийся по встречной полосе, не сбавил скорость и сбил его. Как оказалось, за 2023 год виновник столкновения 19 раз нарушил правила дорожного движения, против него возбудили уголовное дело.

Рубинштейна доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии и провели операцию. Вскоре его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

12 января СМИ сообщили о смерти Рубинштейна, но сразу после этого Мария опровергла новость, заявив, что это слух, которому не нужно верить. Однако уже 14 декабря вновь появились сообщения о смерти поэта, и на этот раз они оказались достоверными. Дочь поэта позднее заявила, что прощание с ним будет закрытым.