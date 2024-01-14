Краснодар, 14 января, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Бывший воспитанник «Спартака» Георгий Мелкадзе покинул футбольный клуб «Сочи». Контракт с нападающим клуб расторг по взаимному согласию сторон. Об этом сообщили в пресс-службе «Сочи» 14 января.

Светлана Бекетова

«Трудовое соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон», ― говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Соглашение 26-летнего форварда с «Сочи» было рассчитано до конца сезона-2023/24.

Как сообщало ИА Регнум, футбольный клуб «Сочи» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Георгием Мелкадзе в январе 2022 года. Сумма трансфера составила 170 тысяч евро. 24-летний футболист выступал за команду под девятым номером.

В составе команды он провёл 52 матча, забил семь голов, отдал пять результативных передач и стал серебряным призером чемпионата России. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провёл восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

Мелкадзе является воспитанником «Спартака», за команду он сыграл 26 матчей. Также футболист выступал по выступлениям за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат».