Москва, 14 января, 2024, 20:49 — ИА Регнум. В Москве 14 января вследствие травм, полученных в ДТП, умер поэт и публицист Лев Рубинштейн. Трагическую весть сообщила в социальной сети его дочь Мария.

Максим Блинов / РИА Новости

В течение дня также стали известны конкретные причины смерти.

«Причиной смерти стали отёк мозга и другие тяжёлые травмы после ДТП», — сообщило издание KP.RU.

Госпитализация и смерть

Происшествие, в котором пострадал Рубинштейн, случилось 8 января около 12:00 мск. Переходя дорогу, поэт попал под автомобиль. Один пропустил его, но второй, двигавшийся по встречной полосе, не снизил скорости и сбил переходящего проезжую часть мужчину. Рубинштейна оперативно доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии и провели операцию. Вскоре поэта подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

12 января в СМИ появились сообщения о смерти Рубинштейна, но сразу после этого его дочь Мария их опровергла, назвав их слухами, которым не нужно верить. Через два дня сообщения появились вновь, но на этот раз оказались достоверными.

Жизнь и творчество

Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного заочного педагогического института, несколько лет работал библиографом в вузе. В конце 60-х годов начал литературную деятельность, в 70-х разработал авторскую стилистику. Вскоре из-за долгой работы с библиотечными карточками создал собственный жанр, который так и назвал, «стихи на карточках», в котором сочетал поэзию, прозу, визуальные искусства и перформанс.

До перестроечного этапа в жизни страны работы Рубинштейна публиковали в самиздате и за границей, впервые официально в СССР — в конце 80-х годов. С середины 90-х поэт работал в журналистике как автор и обозреватель. Его сочинения переводили на английский, немецкий, польский, французский, шведский и другие языки. Лауреат премии Андрея Белого и премии «Новая словесность» за книгу «Знаки внимания».