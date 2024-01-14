Москва, 14 января, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Московский клуб «Спартак» проиграл магнитогорской команде «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

РИА Новости

Встреча прошла на льду столичной арены «Мегаспорт» и закончилась победой гостей со счётом 2:6.

В составе победителей шайбы забросили оформивший в матче дубль Данила Юров (23-я и 58-я минуты), Денис Зернов (26-я), Даниил Вовченко (31-я, в большинстве) и также отметившийся дублем Никита Михайлис (44-я, в большинстве, и 49-я).

У спартаковцев голы забили Николай Голдобин (48-я) и Максим Цыплаков (60-я).

Этот проигрыш стал для красно-белых шестым подряд, команда с 67 очками в 52 матчах занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У «Металлурга» 74 очка, клуб лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Спартак» 16 января на домашнем льду встретится с подольской командой «Витязь», а «Металлург» в этот же день на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо».

Как сообщало ИА Регнум, 7 января московская команда «Динамо» переиграла «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Динамовцы выиграли в овертайме со счётом 3:2.

Московский ЦСКА 5 января уверенно обыграл «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ. Матч закончился победой армейцев со счётом 3:1.