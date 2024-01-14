Киев, 14 января, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Ситуацию с личным составом в Вооруженных силах Украины можно назвать критической. На многих направлениях не хватает молодых мужчин, а средний возраст прибывающих солдат более 40 лет. Об этом заявил командир батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко в эфире украинского телеканала «Эспрессо».

Иван Шилов ИА Регнум

«В войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего», — рассказал командир.

Он добавил, что в войска стали прибывать в основном мужчины старшего возраста с сопутствующими проблемами со здоровьем. По словам комбата, средний возраст солдата заметно превысил 40 лет.

Тарасенко также заявил, что те, кого призвали в начале боевых действий, во многих подразделениях «закончились»: погибли, получили ранения, не выдержали психологического давления или перевелись в тыловые подразделения по разным причинам.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы Александр Бородай ещё в июне заявлял, что киевский режим близок к полному исчерпанию своих человеческих ресурсов и едва ли сможет проводить всё новые и новые волны мобилизации. При этом население Украины начинает понимать, что является исключительно расходным материалом, который должны полностью израсходовать, добавил он.

Тем временем глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял в ноябре, что власти США и Британии потребовали от киевских властей активизировать мобилизацию и призывать в ряды ВСУ мужчин в возрасте от 17 до 70 лет, а также женщин. В Вашингтоне и Лондоне захотели, чтобы киевский режим воевал до последнего украинца, пояснил глава СВР.

Всеобщую мобилизацию объявили на Украине с февраля 2022 года. Власти страны столкнулись с проблемами при комплектовании армии, а действия представителей ТЦК (территориальные центры комплектования, военкоматы), которые пытаются с применением силы вручать повестки в общественных местах, периодически оказываются в центре внимания СМИ.

На этом фоне правительство форсировало разработку законопроекта о более жестких правилах мобилизации и мерах ответственности для уклонистов. Однако после разбора в профильном комитете парламента документ, вызвавший шквал критики, отозвали на доработку.