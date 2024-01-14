Вашингтон, 14 января, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Киев вынужден сражаться не только в зоне боевых действий, но и за удержание внимания союзников после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявили авторы издания The Wall Street Journal (WSJ) 14 января.

Сергей Корсун ИА Регнум

В публикации отмечается, что после обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года Запад переключился на него и последующую борьбу с йеменскими хуситами, обделив вниманием Украину, в том числе затормозив выделение помощи. Евросоюз также в свою очередь всё ещё пытается направить Украине 50 млрд долларов финансовой помощи. Об этом говорится в соответствующей статье.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета США на 2024 год, в котором в качестве помощи Украине указано 800 млн долларов. После этого координатор совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не располагают средствами для дальнейшей военной поддержки Украины, а выделение новых пакетов военной помощи потребует одобрения со стороны Конгресса.

Обозреватель издания The Washington Post Макс Бут 10 января заявил, что неспособность США согласовать финансовую помощь Украине приведёт к катастрофическим последствиям для Киева, в частности, к неизбежному его поражению в конфликте, что станет «концом глобального лидерства Штатов».