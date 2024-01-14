Мельбурн, Австралия, 14 января, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович победил Дино Прижмича из Хорватии в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.

(сс) Yann Caradec

Спортсмен из Сербии победил хорватского теннисиста в четырёх сетах со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Соперники провели на корте ровно четыре часа. За это время Джокович подал навылет 11 раз, один раз ошибся при подаче и смог реализовать восемь брейк-пойнтов из 17 возможных. Прижмич, являющийся 178-й ракеткой мира, семь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге соревнований первая ракетка мира сыграет с победителем противостояния между австралийскими теннисистами Алексеем Попыриным и Марком Полмансом.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября 2023 года Джокович уверенно победил итальянца Янника Синнера в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине. Серб обыграл представителя Италии в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

В результате Джокович стал семикратным победителем Итогового турнира и единоличным лидером по этому показателю. До этого спортсмен выигрывал эти соревнования в 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2022 годах.